Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде

Керівник ГУР також повідомив, що росіяни готують замах і на нього.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував розслідування отруєння його дружини Маріанни. В інтерв'ю "BBC Україна" він сказав, що наразі деталізувати хід справи зарано, але згодом відповіді будуть.

Стан жінки, за його словами, більш-менш нормальний. Вона стабілізована, з організму вивели більшість токсинів.

На запитання про те, чи вже когось затримали, Буданов відповів: "Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".

Керівник ГУР відкинув версію про те, що ціллю отруєння насправді був він, а Маріанна постраждала помилково.

"Що помилилися? Знаєте, я навіть не знаю випадків таких, коли так було. Ні, їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили. Але, як бачите, з нами Бог і нічого не буде", – відповів він.

Стосовно замахів на себе, начальник ГУР сказав, що після приблизно десяти спроб убивства росіяни і зараз дещо планують.

"Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут", – повідомив він.