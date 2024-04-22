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Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде

Керівник ГУР також повідомив, що росіяни готують замах і на нього. 

Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував розслідування отруєння його дружини Маріанни. В інтерв'ю "BBC Україна" він сказав, що наразі деталізувати хід справи зарано, але згодом відповіді будуть.

Стан жінки, за його словами, більш-менш нормальний. Вона стабілізована, з організму вивели більшість токсинів.

На запитання про те, чи вже когось затримали, Буданов відповів: "Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".

Керівник ГУР відкинув версію про те, що ціллю отруєння насправді був він, а Маріанна постраждала помилково.

"Що помилилися? Знаєте, я навіть не знаю випадків таких, коли так було. Ні, їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили. Але, як бачите, з нами Бог і нічого не буде", – відповів він.

Стосовно замахів на себе, начальник ГУР сказав, що після приблизно десяти спроб убивства росіяни і зараз дещо планують. 

"Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут", – повідомив він.

  • 28 листопада українські медіа з посиланням на анонімних співрозмовників повідомили про отруєння важкими металами дружини Кирила Буданова. Отруїли її, ймовірно, через їжу. Згодом представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода підтвердив інформацію про отруєння Маріанни. Дружина голови української військової розвідки справді була отруєна важкими металами.
  • 5 грудня в ГУР повідомили, що Маріанна Буданова перебуває в задовільному стані. 
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