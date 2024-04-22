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На Херсонщині затримали ексдепутата, який наводив удари РФ на область

За його "наведенням" рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції.

На Херсонщині затримали ексдепутата, який наводив удари РФ на область
Ексдепутат-зрадник на Херсонщині
Фото: СБУ

На правобережжі Херсонщини викрили агентурну мережу та затримали її учасників. Серед затриманих – колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

Про це повідомила СБУ.

У результаті спецоперації викрили 4-х учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримали "на гарячому" під час виконання ворожого завдання.

Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.

Посвідчення депутат-зрадника на Херсонщині
Фото: СБУ
Посвідчення депутат-зрадника на Херсонщині
Затримана зрадниця на Херсонщині
Фото: СБУ
Затримана зрадниця на Херсонщині

За даними слідства, за їхнім «наведенням» рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.  Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.

Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих "прильотів" по обласному центру.Ексдепутат-зрадник "узагальнював" отримані відомості і месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з фсб, а напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами.

На Херсонщині зрадники здавали ЗСУ
Фото: СБУ
На Херсонщині зрадники здавали ЗСУ
На Херсонщині зрадники здавали ЗСУ
Фото: СБУ
На Херсонщині зрадники здавали ЗСУ
У ході розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України.

Наразі всім чотирьом агентам РФ повідомили про підозру. Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та в рф, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Контррозвідка Служби безпеки України на Херсонщині затримала агента воєнної розвідки РФ, – місцевого жителя, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами в області. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Також він причений до спроби замаху на голову місцевої ОВА.

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