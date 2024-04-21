​Викрили 29-річного коригувальника російських ударів по Донеччині

Чоловік добровільно пішов на співпрацю із окупантами, йому загрожує до 12 років за ґратами.

На співпраці із окупантами викрили 29-річного уродженця Краматорська, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли на Донеччині.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що ворожим інформатором був колишній співробітник так званої "міліції "днр". Від початку збройної агресії РФ він вийшов на колишнього колегу – представника керівного складу псевдоправоохоронного органу. Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

Серед основних цілей ворога були місця базування командування та бойових підрозділів ЗСУ.Для збору розвідданих зловмисник "втемну" використовував знайомих та рідних, у яких розпитував "потрібну" інформацію під час розмов та листування. Зрадник передавав ворогу електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.

Фото: СБУ Листування зрадника із Краматорська

Фото: СБУ Листування зрадника із Краматорська

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили коригувальнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні ОВА.

Зараз зловмисник переховується від правосуддя на території Росії.

Йому загрожує до 12 років за гратами.

Нещодавно контррозвідка Служби безпеки України на Херсонщині затримала агента воєнної розвідки РФ, – місцевого жителя, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами в області. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Також він причений до спроби замаху на голову місцевої ОВА.