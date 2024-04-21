Потрібно готуватися до різних сценаріїв, але ми робимо все для уникнення тотального блекауту, ‒ Галущенко

"Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда", заявив міністр енергетики.

Попри атаки Росії на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Укрінформ.

“На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони (російські удари, - ред.) будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде”, ‒ запевнив Галущенко.

Водночас він підкреслив, що українцям потрібно підготуватися до різних сценаріїв.

“Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми і енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися”, ‒ сказав очільник Міненерго.