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Потрібно готуватися до різних сценаріїв, але ми робимо все для уникнення тотального блекауту, ‒ Галущенко

"Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда", заявив міністр енергетики. 

Потрібно готуватися до різних сценаріїв, але ми робимо все для уникнення тотального блекауту, ‒ Галущенко
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Попри атаки Росії на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Укрінформ.

“На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони (російські удари, - ред.) будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде”, ‒ запевнив Галущенко.

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Водночас він підкреслив, що українцям потрібно підготуватися до різних сценаріїв.

“Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми і енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися”, ‒ сказав очільник Міненерго.

  • Енергетики закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірні години, оскільки через ураженні електростанції зменшився обсяг генерації.
  • Уночі 11 квітня ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Росія випустила понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.
  • Зокрема, РФ знищила Трипільську ТЕЦ. Про наслідки обстрілів для української енергосистеми читайте у матеріалі LB.ua.
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