Ворог вдарив балістикою по Одесі

Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі

Російська армія пообіді вдарила балістикою по Одещині. Ворог знову цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється.