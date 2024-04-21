Ворог вдарив балістикою по Одесі

Російська армія пообіді вдарила балістикою по Одещині. Ворог знову цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок удару відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється.
- Учора російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси. В результаті дві людини дістали поранення, а також постраждала трирічна дитина.