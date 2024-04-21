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Ворог вдарив балістикою по Одесі

Постраждала одна людина.

Ворог вдарив балістикою по Одесі
Наслідки удару РФ по приватному сектору в Одесі
Фото: Одеська ОВА

Російська армія пообіді вдарила балістикою по Одещині. Ворог знову цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової  інфраструктури.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової  інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні  будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару відомо про одного постраждалого. Інформація  уточнюється.

  • Учора російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси. В результаті дві людини дістали поранення, а також постраждала трирічна дитина. 
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