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Росіяни завдали удару по Українську на Донеччині, постраждали четверо цивільних

Ворог атакував смт. Цукурине ракетою типу Х-31П.

Росіяни завдали удару по Українську на Донеччині, постраждали четверо цивільних
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

21 квітня вранці російська армія завдали удару по смт Цукурине протирадіолокаційною ракетою "Х-31П"  та місто Українськ, де загинула 1 людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляють у Селидівській МВА.

За інформацією МВА, приблизно о 6:40 росіяни завдали удару по смт Цукурине протирадіолокаційною ракетою "Х-31П". Внаслідок удару пошкоджено 1 двоповерховий житловий будинок. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

"Близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ, внаслідок чого загинула 1 цивільна особа 1942 року народження, поранено 4 людини. Пошкоджень зазнало 6 двоповерхових житлових будинків", — додали у Селидівській МВА.

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