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Армія РФ завдала ударів по 15 населених пунктах Харківщини

Впродовж доби ворог обстрілював область з різних видів озброєння.

Армія РФ завдала ударів по 15 населених пунктах Харківщини
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 квітня пообіді ворог завдав удару по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.

"18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу", — повідомляє Синєгубов. Унаслідок ворожого влучання в селі Липці пошкоджено приватний будинок. 

У Богодухівському районі під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки. А в с. Турове трактор одного зі СТОВ наїхав на міну "пелюсток". Без постраждалих.

  • У суботу, 20 квітня, російська армія завдала удару планерувальним боєприпасом по місту Вовчанськ Харківської області. Загинули дві людини, двоє — поранені.
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