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Ворог знову завдав ударів по Нікопольщині, — ОВА

Пошкоджені житлові будинки.

Ворог знову завдав ударів по Нікопольщині, — ОВА
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Ворог уночі 21 квітня три рази відкривали вогонь з важкої артилерії по Нікополю та ще двох громадах Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще – застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади", – зазначив він.

Унаслідок обстрілів пошкоджена пʼятиповерхівка, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, парники. На щастя, ніхто не постраждав.

  • У суботу російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронам різних модифікацій,
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