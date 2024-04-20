Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронам різних модифікацій, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська сільська громади.
Пошкоджені 5 приватних будинків й стільки ж господарських споруд. Понівечене комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередач.
Люди не постраждали.
Також зазначимо, ввечері Генштаб повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ.