Також зазначимо, ввечері Генштаб повідомив , що протягом доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ.

Люди не постраждали.

Пошкоджені 5 приватних будинків й стільки ж господарських споруд. Понівечене комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередач.

Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська сільська громади.

Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронам різних модифікацій, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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