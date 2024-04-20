Сухопутні війська підтвердили, що підозрювані у вбивстві на Вінниччині - військовослужбовці однієї з частин

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці однієї з їхніх частин.
Про це ідеться в дописі командування у фейсбуці.
"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - зазначено в дописі.
Командування висловило співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького.
"Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання", - наголосили у Сухопутних військах.
Що відомо про злочин на Вінниччині
- 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
- В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений.
- Сили оборони півдня повідомили, що підозрювані вже понад рік не пов'язані з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.