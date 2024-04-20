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Сухопутні війська підтвердили, що підозрювані у вбивстві на Вінниччині - військовослужбовці однієї з частин

Командування заявило, що надасть максимальне сприяння у розслідуванні.

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці однієї з їхніх частин.

Про це ідеться в дописі командування у фейсбуці.

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - зазначено в дописі.

Командування висловило співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького.

"Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання", - наголосили у Сухопутних військах.

Що відомо про злочин на Вінниччині

  • 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. 
  • В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений.
  • Сили оборони півдня повідомили, що підозрювані вже понад рік не пов'язані з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
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