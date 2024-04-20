Внаслідок нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний працівник Нацполіції

Внаслідок нічного нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний співробітник Нацполіції Максим Зарецький.
Про це повідомляє МВС України.
Загиблий служив у секторі реагування патрульної поліції.
"Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним і відданим справі правоохоронцем", — ідеться у повідомленні.
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