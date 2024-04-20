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Внаслідок нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний працівник Нацполіції

Загиблий під час нічного нападу поліцейський — 20-річний Максим Зарецький.

Внаслідок нічного нападу на поліцейських у Вінницькій області загинув 20-річний співробітник Нацполіції Максим Зарецький.

Максим Зарецький
Фото: МВС України
Максим Зарецький

Про це повідомляє МВС України.

Загиблий служив у секторі реагування патрульної поліції.

"Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним і відданим справі правоохоронцем", — ідеться у повідомленні.

  • 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. 
  • В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
  • На території Вінницької та Одеської областей проводять поліцейську операцію. 
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