Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 545 дітей, – Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 545 дітей та понад 1298 дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1843 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 квітня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинуло та понад 1298 отримало поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 346, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 135, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській —104.

За інформацією Офісу генпрокурора, 19 квітня внаслідок обстрілу м. Синельникове Дніпропетровської області загинули 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.

Через обстріл с. Солончаки Миколаївського району Миколаївської області поранено 14-річного хлопчика.