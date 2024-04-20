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Російська армія вбила людину у Миколаївській області, серед поранених – дитина

Ворог обстріляв також Куцурубську та Очаківську громади.

Російська армія вбила людину у Миколаївській області, серед поранених – дитина

Росіяни обстріляли село Солончаки у Миколаївській області. Унаслідок обстрілу загинула жінка, серед постраждалих — 14-річний хлопець.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок вчорашньої атаки у с. Солончаки загинула жінка. Поранення отримали 14-річний хлопчик та літній чоловік. На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок", — ідеться у повідомленні.

Також під обстрілами опинилися Куцурубська та Очаківська громади. Постраждалих немає.

У ніч на 20 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено російський розвідувальний БпЛА.

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