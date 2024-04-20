Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети (оновлено)
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області 20 квітня оголошено день жалоби

Ворог атакував Дніпропетровщину з артилерії й дронів.

У Дніпропетровській області 20 квітня оголошено день жалоби
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

20 квітня у Дніпропетровській області оголошено день жалоби. Впродовж доби ворог знову атакував область з дронів та артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні на Дніпропетровщині – день жалоби. Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. 8 безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей...", — написав Лисак.

Ввечері росіяни вдарили дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. 

Фото: Сергій Лисак

Також уночі окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Під обстрілами опинилася й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

За інформацією Лисака, сьогодні вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон.

Фото: Сергій Лисак

Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто. Загиблих та постраждалих немає.

  • 19 квітня вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. В Дніпрі призупинив роботу вокзал. 
  • За даними ОВА, в Дніпрі, окрім найбільш зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісних будівель, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies