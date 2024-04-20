У Дніпропетровській області 20 квітня оголошено день жалоби

20 квітня у Дніпропетровській області оголошено день жалоби. Впродовж доби ворог знову атакував область з дронів та артилерії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні на Дніпропетровщині – день жалоби. Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. 8 безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей...", — написав Лисак.
Ввечері росіяни вдарили дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
Також уночі окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Під обстрілами опинилася й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.
За інформацією Лисака, сьогодні вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон.
Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто. Загиблих та постраждалих немає.
- 19 квітня вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. В Дніпрі призупинив роботу вокзал.
- За даними ОВА, в Дніпрі, окрім найбільш зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісних будівель, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста.