У Дніпропетровській області 20 квітня оголошено день жалоби

20 квітня у Дніпропетровській області оголошено день жалоби. Впродовж доби ворог знову атакував область з дронів та артилерії.



Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні на Дніпропетровщині – день жалоби. Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. 8 безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей...", — написав Лисак.

Ввечері росіяни вдарили дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Фото: Сергій Лисак

Також уночі окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Під обстрілами опинилася й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

За інформацією Лисака, сьогодні вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон.

Фото: Сергій Лисак

Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто. Загиблих та постраждалих немає.