Пів мільярда фунтів з фонду міноборони Британії для України досі не використані

Понад половина коштів фонду підтримки України, яким опікується міністерство оборони Великої Британії, досі не були використані через бюрократичні затримки з контрактуванням постачальників зброї.

Як пише The Guardian, йдеться про суму у 500 мільйонів фунтів стерлінгів з тих 900 мільйонів, які надійшли від дев'яти країн-донорів упродовж останніх двох років.

У британському мінобороні зволікання пояснюють тим, що змушені ретельно перевіряти кожну з компаній, яка бере участь у тендерах щодо озброєння. При цьому у відомстві визнають, що навіть у випадку вже підписаних контрактів деякі поставки очікуються не раніше весни 2025 року.

Тіньовий міністр оборони Джон Гілі звинувачує уряд Ріші Сунака у надто повільних діях з "надсилання життєво необхідного обладнання українцям". При цьому парламентар від лейбористської партії підкреслив, що влада завжди може розраховувати на підтримку опозиції у питаннях допомоги Україні та посилення союзників у НАТО.

"Цьогоріч може відбутися зміна керівної партії, проте точно не зміниться рішучість Британії у підтримці України, протистоянні російській агресії та притягненні Путіна до відповідальності" - підкреслив Гілі.