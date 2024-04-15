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Кемерон: ВПС Британії не збиватимуть дрони над Україною, як збивали над Ізраїлем, через ризик "ескалації"

Міністр закордонних справ Девід Кемерон вважає, що використання британських ВПС для захисту України загрожує втягуванню НАТО в війну з Росією. 

Кемерон: ВПС Британії не збиватимуть дрони над Україною, як збивали над Ізраїлем, через ризик "ескалації"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що використання британських Королівських військово-повітряних сил для збиття дронів над Україною втягне НАТО в прямий конфлікт з Росією. Про це він сказав у відповідь на запитання LBC щодо того, чому британські Повітряні сили не можуть збивати російські безпілотники в Україні подібно до того, як цими вихідними збивали іранські БпЛА над Ізраїлем.

Кемерон сказав, що його країна "зробила більше ніж будь-яка інша країна індивідуально для допомоги українцям". Зокрема, навчила понад 60 000 українських військових та першою надала антитанкову зброю, далекобійні ракети і танки.

Водночас він вважає, що є ризик конфронтації з Росією у випадку використання британських сил.

"Я думаю, що складність із тим, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації з точки зору ширшої європейської війни, я вважаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це вступу в бойові дії військ НАТО з російськими військами. Це була б загроза ескалації", – сказав Кемерон.

Він вважає що найкращим рішенням для Британії та інших союзників є продовження постачання Україні підтримки.

"Робити усе можливе, щоб підтримати Україну, у плані грошей, у плані дипломатії та, що дуже важливо, у плані зброї. Дати їм зброю, щоб захистити себе, навчити їхні війська, це абсолютно правильно", – вважає він.

Коли журналіст запитав, чому Королівські ВПС не можуть допомогти, "збиваючи безпілотні літальні апарати", як це зробили для Ізраїлю, Кемерон сказав, що використання реактивних літаків "не обов'язково найкращий спосіб збивати ракети та безпілотники, системи ППО більш ефективні".

Раніше британський прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що винищувачі Королівських повітряних сил збили певну кількість іранських дронів, що були націлені на Ізраїль. За даними LBC, іранськи БпЛА збивали винищувачі Typhoone – реактивні літаки, в наданні яких Лондон Києву відмовив, принаймні на період повномасштабної війни.

  • Цими вихідними Ізраїль зазнав масованого нападу Ірану, який випустив близько 300 ракет і дронів. Ізраїль стверджує, що 99% запущених засобів ураження цілей не досягли. 
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