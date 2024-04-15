Унаслідок аварії на фунікулері у Туреччині загинула людина, поліція затримала 12 осіб

Унаслідок аварії на фунікулері у турецькій провінції Анталія загинула людина та сім отримали поранення, повідомив телеканал TRT Haber.

Інцидент стався у п'ятницю на станції канатної дороги Тюнектепе в Сарісі, переповненій через святкування Рамадана. Одна з кабін обірвалася і з неї випав 54-річний юрист Меміш Гюмюш. У 24 кабінах, що зависли у повітрі, застрягли 174 людини.

Систему зупинили, рятувальна операція тривала понад 22 години.

Правоохоронці видали ордери на затримання 13 осіб у рамках розслідування, розпочатого головною прокуратурою Анталії.

У цьому списку є заступник генерального директора комунальної компанії Anet A.Ş, а також інженер-механік, експерти з охорони праці, власники субпідрядної компанії з технічного обслуговування, інспектор компанії з технічного обслуговування та автоматизації, механіки з обслуговування та машинний технік. Один із підозрюваних перебуває за кордоном.

Після проведення процедур у відділку поліції підозрюваних відправили до будівлі суду.