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Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив останню пропозицію про призупинення вогню після нападу Ірану

Заяву ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. 

Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив останню пропозицію про призупинення вогню після нападу Ірану
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що бойовики ХАМАСу відхилили останню пропозицію посередників про призупинення вогню на тлі зростання напруги після нападу Ірану на єврейську державу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ізраїльську службу зовнішньої розвідки Моссад.

Хоча розвідники прямо “не назвали причиною удари безпілотників і ракет Ірану по Ізраїлю”, вони зазначають, що лідер ХАМАСу у Газі Яхья Сінвар “продовжує використовувати напругу з Іраном” і “не хоче гуманітарної угоди та повернення заручників”.

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Заяву Моссаду, який веде переговори Ізраїлю з ХАМАСом, оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. За його словами, Єрусалим продемонстрував велику гнучкість у переговорах, які тривають за посередництва США, Катару та Єгипту.

“Песимізм контрастує з заявами ізраїльських офіційних осіб минулого тижня про прогрес у переговорах щодо перемир’я в Газі, яке включатиме звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, і палестинських в’язнів”, − додає видання.

  • Тиждень тому Беньямін Нетаньягу заявив, що дата ізраїльського входження в Рафах визначена.
  • Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цього тижня американські представники зустрінуться з ізраїльськими колегами, щоби продовжити обговорення операції ЦАХАЛу у Рафаху, дати якої Вашингтон не знає.
  • У ніч на 14 квітня американські та ізраїльські військові уночі перехопили понад сотню іранських безпілотників. Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БпЛА.
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