Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив останню пропозицію про призупинення вогню після нападу Ірану

Ізраїль заявив, що бойовики ХАМАСу відхилили останню пропозицію посередників про призупинення вогню на тлі зростання напруги після нападу Ірану на єврейську державу.
Про це пише Bloomberg з посиланням на ізраїльську службу зовнішньої розвідки Моссад.
Хоча розвідники прямо “не назвали причиною удари безпілотників і ракет Ірану по Ізраїлю”, вони зазначають, що лідер ХАМАСу у Газі Яхья Сінвар “продовжує використовувати напругу з Іраном” і “не хоче гуманітарної угоди та повернення заручників”.
Заяву Моссаду, який веде переговори Ізраїлю з ХАМАСом, оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. За його словами, Єрусалим продемонстрував велику гнучкість у переговорах, які тривають за посередництва США, Катару та Єгипту.
“Песимізм контрастує з заявами ізраїльських офіційних осіб минулого тижня про прогрес у переговорах щодо перемир’я в Газі, яке включатиме звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, і палестинських в’язнів”, − додає видання.
- Тиждень тому Беньямін Нетаньягу заявив, що дата ізраїльського входження в Рафах визначена.
- Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цього тижня американські представники зустрінуться з ізраїльськими колегами, щоби продовжити обговорення операції ЦАХАЛу у Рафаху, дати якої Вашингтон не знає.
- У ніч на 14 квітня американські та ізраїльські військові уночі перехопили понад сотню іранських безпілотників. Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БпЛА.