Президент Генасамблеї ООН вважає, що реакція Ірану посилює напружену ситуацію на Близькому Сході

Президент Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що реакція Ірану посилює напружену ситуацію на Близькому Сході, передає Anadolu Agency.

"Я глибоко стурбований ситуацією, що розвивається на Близькому Сході, пов'язаною із запуском Іраном безпілотників і ракет проти Ізраїлю... Реакція Ірану посилює і без того напружену і делікатну ситуацію миру і безпеки на Близькому Сході", - сказав Френсіс і закликав всі сторони виявляти "крайню стриманість", щоб уникнути подальшої ескалації.

Президент Генасамблеї ООН зазначив, що "це момент, який вимагає мудрого і обачного судження, коли ризики дуже ретельно розглянуть" і висловив сподівання, що влада Ірану "дотримає свого слова і що своїми сьогоднішніми діями питання можна вважати вирішеним".

На думку Френсіса, замкнене коло контратак "ні до чого не призведе, але неминуче призведе до ще більших смертей, страждань та нещасть". Тому лише діалог і дипломатія – єдиний спосіб вирішити розбіжності.

Напад Ірану на Ізраїль