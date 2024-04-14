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Президент Генасамблеї ООН вважає, що реакція Ірану посилює напружену ситуацію на Близькому Сході

Денніс Френсіс вважає, що лише діалог і дипломатія – єдиний спосіб вирішити розбіжності.

Президент Генасамблеї ООН вважає, що реакція Ірану посилює напружену ситуацію на Близькому Сході
Президент Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс
Фото: Х/ UN GA President

Президент Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що реакція Ірану посилює напружену ситуацію на Близькому Сході, передає Anadolu Agency.

"Я глибоко стурбований ситуацією, що розвивається на Близькому Сході, пов'язаною із запуском Іраном безпілотників і ракет проти Ізраїлю... Реакція Ірану посилює і без того напружену і делікатну ситуацію миру і безпеки на Близькому Сході", - сказав Френсіс і закликав всі сторони виявляти "крайню стриманість", щоб уникнути подальшої ескалації.

Президент Генасамблеї ООН зазначив, що "це момент, який вимагає мудрого і обачного судження, коли ризики дуже ретельно розглянуть" і висловив сподівання, що влада Ірану "дотримає свого слова і що своїми сьогоднішніми діями питання можна вважати вирішеним".

На думку Френсіса, замкнене коло контратак "ні до чого не призведе, але неминуче призведе до ще більших смертей, страждань та нещасть". Тому лише діалог і дипломатія – єдиний спосіб вирішити розбіжності.

Напад Ірану на Ізраїль

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники і крилаті ракети
  • Згодом стало відомо, що загальна кількість іранських цілей сягнула 300, частину дронів змогли перехопити американські та ізраїльські військові.
  • 14 квітня Ізраїль у відповідь завдав удару по об'єкту виробництва зброї "Хезболли" у Лівані.
  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.
  • Італія скликала термінове засідання "Групи семи". Засудила атаку Ірану і Україна.
  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Тоді унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
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