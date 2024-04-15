У США шукають нових способів застосування санкцій проти Північної Кореї

США та союзники шукають нові способи застосування санкцій проти Північної Кореї на тлі побоювань, що Пхеньян тепер може бути сміливішим у просуванні своєї програми озброєнь, пише Reuters.

Минулого місяця Росія наклала вето на щорічне продовження повноважень групи експертів, яка протягом 15 років стежила за виконанням резолюцій Ради Безпеки ООН, спрямованих проти Північної Кореї щодо її ядерної програми та програм балістичних ракет.

Пані посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати працюють над альтернативними варіантами складання доповідей про санкції у співпраці з союзниками.

Північна Корея стверджує, що її ракетна та ядерна програми призначені для захисту від зовнішніх загроз, таких як Сполучені Штати та Південна Корея. Пхеньян засуджує санкції і розглядає їх як порушення свого суверенітету.

На зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і міністром закордонних справ Чо Тхе Юлем Томас-Грінфілд заявила, що підтримує зусилля Південної Кореї зі стримування північнокорейських програм і просування прав у державі-відлюднику.

Раніше Сполучені Штати звинуватили Пхеньян у постачанні зброї Москві для війни в Україні. І Москва, і Пхеньян відкинули звинувачення, але минулого року пообіцяли поглибити військові відносини.