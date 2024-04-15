Кірбі закликав Палату представників розглянути питання допомоги Україні якнайшвидше: “голоси є”

Радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що фінансування Ізраїлю та України має бути винесене на розгляд Палати представників “якнайшвидше”.

Про це він заявив у програмі Meet the Press на NBC, пише axios.com.

“Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч (на 14 квітня, - ред.), безумовно, суттєво підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже жорсткому сусідстві”, − сказав Кірбі.

Він додав, що Палаті представників потрібно "винести питання на розгляд”. “Ми з вами знаємо, що голоси є”, − додав радник.

“Але ми просто чекаємо лідерства з кабінету спікера: винесіть це на засідання, проголосуйте, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе − що їм явно потрібно − але й щоб Україна також могла”, − сказав Кірбі.