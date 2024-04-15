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Кірбі закликав Палату представників розглянути питання допомоги Україні якнайшвидше: “голоси є”

Білий дім чекає кроків щодо цього питання від палати спікера Майка Джонсона, заявив радник.

Кірбі закликав Палату представників розглянути питання допомоги Україні якнайшвидше: “голоси є”
Фото: EPA/UPG

Радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що фінансування Ізраїлю та України має бути винесене на розгляд Палати представників “якнайшвидше”.

Про це він заявив у програмі Meet the Press на NBC, пише axios.com.

“Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч (на 14 квітня, - ред.), безумовно, суттєво підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже жорсткому сусідстві”, − сказав Кірбі.

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Він додав, що Палаті представників потрібно "винести питання на розгляд”. “Ми з вами знаємо, що голоси є”, − додав радник.

“Але ми просто чекаємо лідерства з кабінету спікера: винесіть це на засідання, проголосуйте, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе − що їм явно потрібно − але й щоб Україна також могла”, − сказав Кірбі.

  • Раніше лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю.
  • Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що Палата представників має намір проголосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня.
  • 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять. Згодом він обіцяв розглянути питання допомоги Україні після квітневих канікул.
  • Також республіканці в Конгресі розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
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