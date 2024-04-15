Головне за ніч та ранок понеділка, 15 квітня: ворожі штурми на п’яти напрямках, удари авіації Сил оборони

54 бойових зіткнення, майже 30 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли Запоріжжя.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 54 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили вісім атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 454 420 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вранці російська ракета влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині. В результаті пошкоджені багатоповерхівки, але, на щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

"Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста – на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе", – сказав Лях у відеозверненні.

Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Майже щодня ворог убиває і травмує цивільних жителів, руйнує житлові та адміністративні будинки, енергетичні й інфраструктурні об’єкти.

У Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено.

"Упродовж доби окупанти 400 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Одна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Василівського району. Один чоловік поранений під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", – повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Російські війська завдали авіаційного удару по Малій Токмачці. ️144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Також 15 обстрілів ракетних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, ️240 артобстрілів ворог здійснив по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

За словами Шумера, відповідний консенсус був досягнутий під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу. Він висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Шумер зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні – це ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!