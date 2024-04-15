Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів Харківщини

Російські окупанти за добу обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За добу ударів по Харкову не було.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів: Лиман, Івашки, Шестакове та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Слатине, Вовчанськ, Купʼянськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка.

16:20 с. Кругляківка Куп'янського району. Відбувся обстріл УМПБ – Д30. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль.

16:17 Харківський район, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка.

15:45 відбувся обстріл БПЛА "Ланцет" с. Шестакове Чугуївського району. Пошкоджені два автомобілі.

14:30 Богодухівський район с. Івашки внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки, господарча споруда.

Чугуївський р-н, с. Мартове. 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований.

14 квітня 10:45 с. Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходила.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 9.63 га території, знищили 258 вибухонебезпечних предметів.