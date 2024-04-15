У Запорізькій області через обстріли загинула жінка, ще одну людину поранено

У Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Протягом доби окупанти 400 разів обстрілювали Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Одна жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Василівського району. Один чоловік поранений під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", – написав він.

Російські війська завдали авіаційного удару по Малій Токмачці. ️144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Також 15 обстрілів ракетних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, ️240 артобстрілів ворог здійснив по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.

Як повідомлялося, вчора внаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє мирних жителів.