За день на Сумщині пролунали 76 вибухів від російських обстрілів

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Протягом 14 квітня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Загалом зафіксували 76 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

По Краснопільській ворог здійснив артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), удари дроном-камікадзе «FPV» (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

По Білопільській росіяни били з артилерії (9 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

У Середино-Будська зафіксували мінометний обстріл (5 вибухів) і пуски ракет НАР (6 вибухів).

По Юнаківській був обстріл FPV-дроном, скидання ВОГ (1 вибух).

На Великописарівську росіяни скинули 10 мін, також був артобстріл (1 вибух).

Хотінська зазнала мінометного обстрілу (2 вибухи).

По Есманьській ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).