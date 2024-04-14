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Російську крилату ракету збили над Дніпропетровщиною, через падіння уламків у Дніпрі 5 поранених (оновлено)

По цілі відпрацювали бійці повітряного командування "Схід".

Російську крилату ракету збили над Дніпропетровщиною, через падіння уламків у Дніпрі 5 поранених (оновлено)
Мобільні групи ППО, фото ілюстративне
Фото: Офіс президента

Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі о 17.50.

Оновлення 18.55. Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що через через падіння уламків у Дніпрі пошкоджені приватні будинки, відомо про 5 потерпілих.

"Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель", - зазначив очільник ОВА.

Лисак додав, що у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль.

"З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися", - повідомив очільник області.

Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині 14 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Серій Лисак
Наслідки падіння уламків російської ракети на Дніпропетровщині 14 квітня 2024 року

  • Удень 14 квітня вдень ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Їх теж вдалося збити.
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