Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету.
Про це повідомило повітряне командування "Схід".
Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі о 17.50.
Оновлення 18.55. Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що через через падіння уламків у Дніпрі пошкоджені приватні будинки, відомо про 5 потерпілих.
"Це троє чоловіків та жінка. А ще 15-річний хлопець. У нього осколкові поранення і контузія. Попередньо, пошкоджені 9 приватних осель", - зазначив очільник ОВА.
Лисак додав, що у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль.
"З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися", - повідомив очільник області.
- Удень 14 квітня вдень ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Їх теж вдалося збити.