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У Києві сталась ДТП за участю шести автівок

За попередніми даними, травмувались пʼятеро людей.

У Києві сталась ДТП за участю шести автівок
ДТП
Фото: Нацполіція

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Брест-Литовському шосе за участю шести автомобілів постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва у неділю вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції. Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, в яких, за попередніми даними, травмувались пʼятеро людей", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події. Причини ДТП та всі обставини встановлюються.

Фото: Нацполіція

Раніше на в’їзді до Львова сталися три ДТП за участі 25 автомобілів.

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