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Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes

Кальтропи – простий і недорогий спосіб зупинити ворожу вантажівку, так що її можна добити дроном.

Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
кальтроп
Фото: з відкритих джерел

Російські війська на фронті зіткнулися з новою загрозою – металевими перешкодами, які скидають з українських дронів. Їх називають "caltrops" (кальтропи). 

Це нове геніальне використання стародавньої римської зброї, яке створює проблеми для і без того перевантаженого російського ланцюжка поставок, зупиняючи транспортні засоби, щоб їх могли вразити дрони-бомбардувальники, пише Forbes.

FPV-дрони регулярно вражають російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, які перевозять постачання для військ на передовій. 

Боєприпаси, продовольство та інші припаси можна пронести через небезпечну зону лише запакувати їх у мікроавтобуси УАЗ-452 "Буханка" та мчати на максимальній швидкості. Українські оператори публікують безперервний потік відео, як FPV на великій швидкості збивають буханки з жартами про "підгорілі батони".

"Тепер водії Loaf повинні дивитися як униз, так і вгору", – пише видання.

Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору. 

Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії. Їх називають ще "ловцями п'ят".

Хоча у 2022 році українці масово виготовляли кальтропи, це були більші версії, які здебільшого встановлювали вручну. Однак нещодавно в соцмережах з'явилися відео, в яких росіяни скаржилися, що ЗСУ буквально засипають такими шипами прифронтові дороги.

Зазвичай російські військові перевозять запаси вночі, коли небезпека атак з FPV менша, але під час руху на високій швидкості ймовірність виявити на дорозі кальтропи невелика. Автомобіль, що потрапив в аварію, може втратити керування і розбитися. 

Однак головна небезпека чигає на росіян від українських дронів, які чекають на свою "здобич" і скидають бомби, щойно машина зупиняється. 

Як зазначають українські військові, кальтропи – простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, так що її можна добити дроном.

Тактика скидання кальтропів із дронів ще надихне на створення безлічі інших нових методів. Безпілотники вже можуть встановлювати міни, наземні датчики і навіть невеликих роботів. Єдиним обмеженням є уява користувачів.

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