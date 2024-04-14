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Окупанти погрожують в'язницею чоловікам на ТОТ, які відмовляються "захищати Росію"

Тих, хто не бажає виконувати присягу на захист “батьківщини”, відправлятимуть за ґрати.

Окупанти погрожують в'язницею чоловікам на ТОТ, які відмовляються "захищати Росію"
окупація
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни відправлятимуть за ґрати тих, хто не бажає виконувати присягу на захист "батьківщини".

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

"Ситуація із поповненням армії окупанта для війни в Україні складна і її намагаються вирішити усіма можливими й неможливими способами. Соціальні заохочення та грошове забезпечення вже не працюють. Тому російські політики вдаються до законодавчих ініціатив, які обіцяють виправити хід справ і байдуже, що такі суперечать міжнародному праву і порушують права людини", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про позбавлення російського громадянства тих “іноземців”, які відмовляються виконувати присягу, котру складали при отриманні нового паспорта. Звичайно, ідеться про українців на тимчасово окупованих територіях.

Тож тепер у людини, якій практично насильно видали російський паспорт, забирають його. Чоловік стає нелегалом на своїй же землі, а потім потрапляє за ґрати. 

"А ось із тюрми вже ніхто не питає – твоя дорога у штурмові батальйони типу "Шторм-Z", – пишуть у спротиві.

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