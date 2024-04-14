На Херсонському напрямку окупанти проводять ротації особового складу без застосування бронетехніки, – Сили оборони

Російська армія проводить ротації особового складу на Херсонському напрямку без застосування бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

"Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що в них не все дуже гарно і спокійно у їхньому війську. І це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат у них в підрозділах. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовано перенесли ближче до сходу. Навіть у нашій зоні відповідальності більша активність штурмова у напрямку Старомайорського, ближче все ж таки Донеччині. Тому ми спостерігаємо один штурм на Роботиному і сім на Старомайорському. Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку вони поки що не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, багі, мотоцикли. А в цьому сенсі означає, що техніка до чогось готується", – сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, Сили оборони знають кількість сконцентрованої техніки та резервів, адже окупанти зосереджують не всю техніку ближче до лінії фронту.

"Розташовані вони там вже довготривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збереження техніки і так далі. І саме тому нам важлива ось ця далекобійна робота, яка знищить його (ворога - ред.) ворожий потенціал до того, як він застосує його в наступі. Тому ми продовжуємо точкову роботу по глибоких тилах ворога, для того, щоб йому не було що підтягувати собі як ресурс", – розповіла вона.