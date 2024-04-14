Російські загарбники обстріляли з артилерії та мінометів чотири громади Сумської області

Вночі та зранку 14 квітня армія РФ здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи.

За повідомленням Сумської ОВА, під обстрілами опинилися Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади. Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів). Свеська громада: здійснено обстріл РСЗВ (5 вибухів) та артилерії (12 вибухів). Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів).