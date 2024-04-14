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Російські загарбники обстріляли з артилерії та мінометів чотири громади Сумської області

Росіяни продовжють терор Сумської області.

Російські загарбники обстріляли з артилерії та мінометів чотири громади Сумської області
Фото: ДПСУ у Telegram

Вночі та зранку 14 квітня армія РФ здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. 

За повідомленням Сумської ОВА, під обстрілами опинилися  Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.  Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).  Свеська громада: здійснено обстріл РСЗВ (5 вибухів) та артилерії (12 вибухів).  Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.  Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів).

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