Десята річниця початку АТО на Донбасі: звернення Головкома ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим, які навесні 2014 року стали на захист України.

У 10-ту річницю початку Антитерористичної операції на сході України, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим, які навесні 2014 року стали на захист України.

Про це ідеться на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Фейсбуці.

Сирський підкреслив, що рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони розпочалася Антитерористична операція.

Це була реакція України на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля.

"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", – зазначив Головком.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному українському захиснику і захисниці, "які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України".

Сирський додав, що боротьба проти російських окупантів триває, а "усі, хто брав участь у Антитерористичній операції, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі".

14 квітня 2014 року виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов підписав Указ про виконання ухваленого на засіданні РНБО рішення "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності", оголосивши початок антитерористичної операції зі звільнення захоплених підконтрольними Росії бойовиками територій Донецької та Луганської областей України.