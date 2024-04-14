Уночі сили ППО знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів" над Харківщиною

Росія атакувала Харківщину дронами, а також чотирма ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини

У ніч на 14 квітня українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 російських "Шахедів", які атакували Харківську область.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні".

Всі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.