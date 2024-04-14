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Уночі сили ППО знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів" над Харківщиною

Росія атакувала Харківщину дронами, а також чотирма ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини

Уночі сили ППО знищили 10 з 10 ворожих "Шахедів" над Харківщиною
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 14 квітня українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 російських "Шахедів", які атакували Харківську область.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. 

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні".

Всі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Фото: повітряні сили ЗСУ

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