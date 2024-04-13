В Україні завтра дощитиме лише у південно-східних областях, вдень до +20°

У Києві та області в неділю без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. У столиці температура вночі близько 10°, вдень 20-22°; по області вночі 7-12°, вдень 18-23°.

В Україні в неділю, 14 квітня, опади ймовірні лише у південно-східних областях, температура вночі 8-13°, у північній та північно-західній частинах 4-9°, вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму до 26°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів, лише у південно-східних областях вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у північній та північно-західній частинах 4-9°, вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму 21-26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області в неділю без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 10°, вдень 20-22°; по області вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Згідно з прогнозом, в Україні на початку тижня ймовірні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні країни, вночі 15 квітня і в східних та центральних областях переважно без опадів.

Температура вночі 15 квітня 8-14°, 16 квітня, крім півдня та Закарпаття, 4-10° тепла; вдень 13-19°, на півдні, 16 квітня і сході країни 18-24°.

У Києві та області 15-16 квітня очікуються короткочасні дощі (вдень 16 квітня місцями), подекуди грози. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 8-10°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Синоптики прогнозують в Україні 17-18 квітня часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), 17 квітня у східній та південно-східній частинах країни без опадів.

Температура у південній та східній частинах країни вночі 8-14°, вдень 20-26°; на решті території вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°, 18 квітня у західних та північних областях 5-11° тепла (17 квітня у більшості центральних областей вночі 8-14°, вдень 16-22°).

У столичному регіоні 17-18 квітня часом пройде дощ. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 17 квітня 10-12°, 18 квітня 6-8° тепла; по області вночі 3-8° тепла, вдень 17 квітня 9-14°, 18 квітня 6-11°.