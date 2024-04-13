Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 квітня повідомив, що Україна працює з Німеччиною над отриманням додаткової IRIS-T.
“Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору”, – сказав Зеленський.
Він також повідомив, що Україна продовжує роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. На цьому тижні президент провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду.
Також глава держави говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – з канцлером Німеччини.
“Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу”, – сказав президент.
- Сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.
- Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
- Перед тим Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Один із членів Європарламенту запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".