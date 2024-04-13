Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 квітня повідомив, що Україна працює з Німеччиною над отриманням додаткової IRIS-T.

“Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору”, – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна продовжує роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. На цьому тижні президент провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду.

Також глава держави говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – з канцлером Німеччини.

“Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу”, – сказав президент.