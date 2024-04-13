Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла Донеччину: є загиблі і поранені (уточнено)

Всього відомо про трьох загиблих, однак під завалами ще можуть бути люди. 

Росія обстріляла Донеччину: є загиблі і поранені (уточнено)
Наслідки обстрілів Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Російська окупаційна армія обстріляла Донецьку область. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 і поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одну поранену, але під завалами можуть бути люди. У Нетайловому двоє загиблих цивільних. Також у Курахівській громаді загинула жінка.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.  

"Центр області під потужними обстрілами — є жертви серед цивільних. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку. Достеменно відомо про 1 поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей", – написав Філашкін. 

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – зазначив начальник ОВА. 

Уточнення. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що у Нетайловому загинули чоловік із дружиною.

"В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років", йдеться  повідомленні. 

У Очеретиному, зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. На подвір’ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Дістали поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies