Росія обстріляла Донеччину: є загиблі і поранені (уточнено)

Всього відомо про трьох загиблих, однак під завалами ще можуть бути люди.

Російська окупаційна армія обстріляла Донецьку область. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 і поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одну поранену, але під завалами можуть бути люди. У Нетайловому двоє загиблих цивільних. Також у Курахівській громаді загинула жінка.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

"Центр області під потужними обстрілами — є жертви серед цивільних. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку. Достеменно відомо про 1 поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей", – написав Філашкін.

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – зазначив начальник ОВА.

Уточнення. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що у Нетайловому загинули чоловік із дружиною.

"В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років", йдеться повідомленні.

У Очеретиному, зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. На подвір’ї приватного будинку травмовано 90-річну жінку. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Дістали поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі.