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Понад 3,5 тисячі цивільних евакуювали з прикордоння Чернігівщини, — ОВА

Російські вйськові стріляють по людях та цивільній структурі.

Понад 3,5 тисячі цивільних евакуювали з прикордоння Чернігівщини, — ОВА
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Понад 3,5 тисячі місцевих мешканці переїхали із прикордонних територій Чернігівської області, які постійно потерпають від ворожих обстрілів, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Про це пише Укрінформ.

"Ми не проводимо примусової евакуації, але на сьогодні ми робимо усе разом з органами місцевого самоврядування задля того, щоб люди могли виїхати. По-перше, у нас є близько 12,5 тисячі місць для тимчасового перебування осіб, які відселяються з прикордоння. Це по всій території області. До речі, дуже багато таких місць знаходиться саме в тих громадах, де люди і так мешкають, але південніше, подалі від кордону. Бо люди не хочуть далеко виїжджати. Якщо казати про цифри, то на сьогодні із прикордоння, яке постійно обстрілюється, виїхало 3,5 тисячі жителів. Це і діти, і дорослі", — зазначив Чаус.

Відомо, що станом на сьогодні росіяни під час обстрілів застосовують FPV-дрони та керовані авіаційні ракети.

"Якщо говорити в середньому, то десь 15-17 обстрілів за добу відбувається з різних видів зброї. Зараз вони (російські війська - ред.) збільшили кількість FPV-дронів, які роблять скиди, або дронів-камікадзе. Також на сьогодні ворог частіше почав застосовувати авіацію, керовані авіаційні ракети. І, відповідно, сьогодні страждають ті населені пункти, які постійно обстрілюються, там мешкає близько 15 тисяч людей", — додав глава військової адміністрації.

Чаус підкреслив, що ворожі війська не обирають військові цілі для обстрілів, вони стріляють просто по людях та цивільній інфраструктурі.

  • У суботу вранці росіяни розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району.  Чоловік загинув.
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