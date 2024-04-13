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Партизани виявили склад зі зброєю у підвалі школи в окупованій Новоолексіївці на Херсонщині

Російські окупанти продовжують створювати збройні склади на цивільних об'єктах.

Партизани виявили склад зі зброєю у підвалі школи в окупованій Новоолексіївці на Херсонщині
Фото: АТЕШ

Окупанти, прикриваючись цивільними об'єктами, продовжують розміщувати склади зі зброєю у школах, садочках та житлових будинках. Цього разу кримські партизани виявили склад зброї у шкільному підвалі окупованої Новоолексіївки Херсонської області.

Про це повідомляє партизанський рух  "Атеш".

"Агенти "Атеш" виявили склад зброї та боєприпасів окупантів у підвалі школи в Новоолексіївці Херсонської області", — ідеться у повідомленні.

Агентам "Атеш" вдалося виявити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси.

"Отримана інформація свідчить про те, що ЗС РФ продовжують порушувати міжнародне право та використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей", — додають партизани.

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