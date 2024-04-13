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Російська армія завдала ударів по середмісті Куп’янська Харківської області, внаслідок російського обстрілу травмовані двоє людей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"12 квітня Росія обстріляла середмістя Куп’янська, внаслідок вибухів виникла пожежа у житловому будинку на площі 200 кв. м", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. В ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували і передали медикам.

Фото: ДСНС України

За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано.