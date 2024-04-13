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Ворог за добу завдав понад 400 ударів на Запоріжжі

Вісім населених пунктів Запорізької області опинилися під ударами.

Ворог за добу завдав понад 400 ударів на Запоріжжі
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем  перебувало щонайменше 8 населених пунктів. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 4 авіаудари по Роботиному, запустив128 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці,  Новоандріївці та Червонодніпровці і здійснив22 обстріли із РСЗВ  по Малій Токмачці, Роботиному та Малинівці.

256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

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