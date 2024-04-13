Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ

Однак він вважає, що прориву ворог не здійснить.

Є серйозний ризик, що Україна цьогоріч програє війну. Таку думку в інтерв'ю BBC висловив колишній командувач об'єднаних сил Сполученого Королівства, генерал сер Річард Берронс.

За його словами, причиною поразки може стати те, що "Україна відчує неможливість перемоги". "Якщо до цього дійде, чому люди хотітимуть боротися та вмирати заради захисту того, що захистити неможливо?" - запитує генерал.

Втім наразі цю точку ще не пройдено, навіть попри те, що військові відчувають критичну нестачу боєприпасів, особового складу та засобів повітряної оборони.

"У певний момент літа ми очікуємо великого російського наступу з метою прориву лінії української оборони. Якщо це станеться, є ризик того, що росіяни опиняться на землях України, де українські збройні сили не зможуть їх зупинити," - заявив Берронс.

Проте прогноз генерала більш оптимістичний: "Найбільш вірогідно, що у росіян будуть територіальні надбання, але прорив їм здійснити не вдасться".

Журналісти BBC вважають, що про одне можна говорити точно: Володимир Путін не збирається зупинятися. Він "наче гравець у покер, який поставив усі фішки на перемогу і сподівається, що Захід не зможе дати Україні усе потрібне для захисту. І попри всі саміти НАТО, конференції та стурбовані промови, він може мати рацію".