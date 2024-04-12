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Участь у бойових діях станом на сьогодні беруть 7 тисяч поліцейських, - Клименко

30 тис. поліцейських здійснюють низку функцій, не тільки поліцейських, у регіонах, де проходять активні бойові дії.

Участь у бойових діях станом на сьогодні беруть 7 тисяч поліцейських, - Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Станом на сьогоднішній день у Нацполіції проходять службу 75 тис. людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“ВР рік тому прийняла закон про так званих комбатантів, тобто про військові підрозділи, зокрема озброєні підрозділи поліції, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. На сьогоднішній день таких поліцейських у нас 7 тисяч”, - поінформував міністр.

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Крім того, 30 тис. поліцейських здійснюють низку функцій, не тільки поліцейських, у регіонах, де проходять активні бойові дії.

Також частина поліцейських несе службу з прикордонниками, на прикордонних заставах і на кордоні з ЄС, на частині кордону з Білоруссю. При цьому 20 тис. прикордонників знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій.

“От і відніміть від 75 і 30, і 7 тисяч, і ще певну кількість осіб з деяких підрозділів, які у тому числі займаються евакуацією - «Білі янголи», тих, хто займається дронами і так далі. І ви побачите, що у нас всього - близько 30-33 тисяч поліцейських, які знаходяться по всій Україні, які мають перекривати всі вулиці, всі населені пункти, (здійснювати – ред.) реагування і розкриття величезної кількості злочинів, які є у такій великій країні, як наша”, - зазначив Клименко.

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