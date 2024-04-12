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Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, — Кулеба

Щодо Patriot — постачання батарей залежить від рішення США.

Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Станом на сьогодні Україна веде активні переговори щодо двох батарей ЗРК Patriot та однієї SAMP-T.

Про це заявив міністр  закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру телемарафону, пише РБК-Україна.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", — заявив міністр.

  • Дмитро Кулеба і глава МЗС Італії обговорили пошук систем ППО для України.
  • Напередодні президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти нашій державі отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок.
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