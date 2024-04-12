Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T, — Кулеба

Станом на сьогодні Україна веде активні переговори щодо двох батарей ЗРК Patriot та однієї SAMP-T.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру телемарафону, пише РБК-Україна.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", — заявив міністр.