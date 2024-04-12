Унаслідок ворожого артобстрілу Подолів на Харківщині загинув чоловік

Російська армія атакувала з артилерії селище Подоли в Харківській області, внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"З артилерії 152-го калібру обстріляли Подоли — там біля залізничної колії жертвою став ще один чоловік п'ятдесят дев'яти років", — йдеться у повідомленні.

Також, окупанти скинули вибіхівку на село Шестаково Чугуївського району. Внаслідок атаки постраждали троє людей.