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Унаслідок ворожого артобстрілу Подолів на Харківщині загинув чоловік

Ворог атакував також село Шестаково.

Унаслідок ворожого артобстрілу Подолів на Харківщині загинув чоловік
Фото: Сергій Болвінов

Російська армія атакувала з артилерії селище Подоли в Харківській області, внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"З артилерії 152-го калібру обстріляли Подоли — там біля залізничної колії жертвою став ще один чоловік п'ятдесят дев'яти років", — йдеться у повідомленні.

Також, окупанти скинули вибіхівку на село Шестаково Чугуївського району. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

  • Сьогодні росіяни обстріляли Куп'янщину внаслідок чого загинула людина, троє мирних жителів отримали поранення.
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