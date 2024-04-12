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З'явилося відео запуску французької бомби AASM-250 з українського винищувача

Перше підтверджене застосування авіаційних бомб цього типу з’явилося на початку березня.

З'явилося відео запуску французької бомби AASM-250 з українського винищувача
Фото: Мілітарний

У мережі з’явилося відео запуску французької авіабомби AASM-250 з українського винищувача, пише Мілітарний.

На опублікованому відео можна помітити український винищувач, який під час польоту скидає бомбу з лівого пускового пристрою. При детальному огляді можна помітити наявність схожого боєприпасу, встановленого під праву консоль крила.

Перше підтверджене застосування авіаційних бомб цього типу з’явилося 5 березня 2024 року. Тоді опублікували відео, на якому показали авіаційну кореговану бомбу AASM-250 з написом "За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги".

Фото: Генштаб ЗСУ

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