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СБУ затримала клірика УПЦ МП Данилевича, який закликав молитися за здоров'я російських окупантів

Підозру отримав заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків.

СБУ затримала клірика УПЦ МП Данилевича, який закликав молитися за здоров'я російських окупантів
СБУ затримала клірика УПЦ МП Миколая Данилевича
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Він виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Священник після російського вторгнення публічно закликав до співпраці з окупантами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та благополуччя" загарбників. Про це писав у своєму телеграм-каналі.

СБУ зазначила, що клірик курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. "Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ. Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені", - наголосила спецслужба.

За даними сайту відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ, посаду заступника голови обіймає Миколай Данилевич.

СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності Данилевича проти України.

У нього провели обшуки, під час яких знайшли страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу громадянства держави агресора. Також виявили документи, які підтверджують навчання священника у дипломатичній академії міністерства закордонних справ Росії.

На підставі зібраних доказів клірику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Данилевичу загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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