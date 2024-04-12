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Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок, — спротив

Окупанти шукають медиків, снайперів і "свіже м'ясо" для штурмових загонів.

Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти шукають додатковий людський ресурс і вербують жінок у виправних колоніях РФ.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Агітатори від міністерства нападу рф насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому", — пише спротив. 

Завербовані активно погоджуються на умови, в надії повернутися додому живими. 

"Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", — додають у ЦНС.

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