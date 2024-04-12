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Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах

Кабмін затвердив відповідні зміни до субвенцій з державного бюджету.

Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що Кабмін сьогодні затвердив зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.

Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:

  • Харківська область — 500 млн грн,
  • Дніпропетровська область — 500 млн грн
  • Запорізька область — 500 млн грн
  • Миколаївська область — 200 млн грн
  • Херсонська область — 200 млн грн
  • Одеська область — 150 млн грн
  • Сумська область — 150 млн грн
  • Чернігівська область — 150 млн грн

Такоє нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

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