Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що Кабмін сьогодні затвердив зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.
Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:
- Харківська область — 500 млн грн,
- Дніпропетровська область — 500 млн грн
- Запорізька область — 500 млн грн
- Миколаївська область — 200 млн грн
- Херсонська область — 200 млн грн
- Одеська область — 150 млн грн
- Сумська область — 150 млн грн
- Чернігівська область — 150 млн грн
Такоє нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.