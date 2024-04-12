Кабмін затвердив відповідні зміни до субвенцій з державного бюджету.

Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін сьогодні затвердив зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти.

Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:

Харківська область — 500 млн грн,

Дніпропетровська область — 500 млн грн

Запорізька область — 500 млн грн

Миколаївська область — 200 млн грн

Херсонська область — 200 млн грн

Одеська область — 150 млн грн

Сумська область — 150 млн грн

Чернігівська область — 150 млн грн

Такоє нагадаємо, що уряд сьогодні виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.