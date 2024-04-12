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Україна повернула тіла 99 полеглих захисників

Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Україна повернула тіла 99 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників. 

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку.

Полеглих повернули, серед іншого, за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

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