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У Києві співробітник ритуальної служби викинув на пустир 20 урн із прахом

Їх мали утилізувати.

У Києві співробітник ритуальної служби викинув на пустир 20 урн із прахом
Фото: Київська прокуратура

Столичні правоохоронці оголосили підозру 26-річному співробітнику приватної ритуальної служби, який викинув 20 урн із прахом на пустир.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному співробітнику приватної ритуальної служби у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У березні на пустирі на вулиці Сирецькій були знайдені урни з прахом. Встановлено, що до однієї з приватних ритуальних служб Києва звертались рідні померлих для організації кремації та надання інших ритуальних послуг. Після кремації прах покійного поміщали в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника.

Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався. Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі.

Таким чином на вулиці були знайдені 36 урн із прізвищами, у 20 з яких був прах.

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